Тегеран, 20 августа, 2022, 07:39 — ИА Регнум. 19 августа министр портов, судоходства и водных путей ИндииСарбананда Соновал прибыл в Тегеран, чтобы обсудить расширение сотрудничества с властями Исламской Республики Иран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

По данным Организации портов и судоходства Ирана, индийский министр, возглавляющий высокопоставленную делегацию, отправился в Тегеран, где его торжественно приветствовал заместитель министра дорог и городского развития ИРИАли Акбар Сафаи.

Сарбананда Соновал — индийский политик из Ассама, который в настоящее время является министром портов, судоходства и водных путей при кабинете министров и министром АЮША в правительстве Индии.

Некоторые видные директора, такие какСунил Мукундан, управляющий директор India Ports Global Ltd, сопровождают индийского министра в поездке в Иран.

Планируется, что индийская делегация посетит портовые терминалы и инфраструктуру в городе Чабахар, проведет переговоры с министром дорог и городского развития ИранаРостамом Гасеми, подпишет документ о заключении оперативных соглашений по транспорту, портам и морским перевозкам, а также встретится с некоторыми иранскими официальными лицами в рамках программы поездки.

Сафаи выразил надежду, что сотрудничество двух стран будет расширяться во всех областях, включая морское и портовое взаимодействие.