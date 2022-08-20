Вашингтон, 20 августа, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Бывший вице-президент США Майк Пенс ответил отрицательно на предположение о сохранении им при себе секретных документов после ухода с поста. Соответствующее заявление политик сделал 19 августа в интервью Associated Press.

Gage Skidmore Майк Пенс

«Нет, насколько мне известно», — так ответил Пенс на прямой вопрос о том, сохранил ли он какую-либо секретную или сверхсекретную информацию, покидая пост вице-президента США.

Вопрос Пенсу был задан в связи с обыском в имении экс-президента США Дональда Трампа и опубликованной информацией об изъятии агентами ФБР 11 комплектов секретных документов. При этом сам Трамп утверждает, что гриф секретности со всех документов, которые были у него в имении уже давно был снят, и он передал бы эти документы министерству юстиции сразу же после соответствующего запроса.