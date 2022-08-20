Токио, 20 августа, 2022, 05:44 — ИА Регнум. Япония приостановила полёты военных конвертопланов V-22 Osprey производства США, дислоцированных в районе Кисарадзу в префектуре Тиба вблизи Токио. Об этом 20 августа сообщает агентство Kyodo.

Конвертоплан MV-22 Osprey

По данным японского военного ведомства, конвертопланы (девять машин) возобновят полёты после прохождения дополнительных проверок на безопасность эксплуатации.

В октябре 2018 года пять своих конвертопланов США разместили на базе Йокота в Токио. Ранее 24 CV-22 Osprey были размещены на Окинаве. Силы самообороны Японии также располагают несколькими американскими конвертопланами, число которых планируется довести до 17. Эксплуатация CV-22 Osprey по всему миру сопровождалась многочисленными мелкими поломками и крупными авариями, несколько машин потерпели катастрофу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, командование специальных операций ВВС США подтвердило, что в связи с техническими проблемами, влияющими на безопасность полётов, эксплуатация базирующихся в Японии конвертопланов CV-22 Osprey приостановлена.