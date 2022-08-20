Москва, , 05:39 — REGNUM Канада как союзник ЕС бросила его на «произвол судьбы» перед усугубляющимся газовым кризисом, написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Так сенатор оценил слова канадского премьер-министра Джастина Трюдо о том, что Оттава не сможет в краткосрочной перспективе оказать Евросоюзу существенную поддержку с поставками газа.

«Страна «большой семерки» готовится перед лицом зимнего кризиса умыть руки, бросив европейских союзников на произвол судьбы. И это — один из формальных лидеров западного мира!» — отметил парламентарий.

Пушков подчеркнул, что «слабоватая по всем параметрам» Канада оказалась членом «Группы семи» (G7) из-за стараний США. Он напомнил, что ЕС тогда поддержал принятие Оттавы в организацию. По словам сенатора, заявление Трюдо указывает на то, что Евросоюз помогал канадской стороне напрасно.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня агентство Bloomberg выпустило статью, в которой утверждалось, что Канада хочет использовать ситуацию с задержкой с получением из ремонта газоперекачивающих агрегатов для трубопровода «Северный поток», чтобы «поставить Германию на колени».

4 августа министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что транзит газа в ЕС через территорию бывшей УССР не может заменить поставки по «Северному потоку».

Читайте ранее в этом сюжете: Канада пока не собирается помогать ЕС с поставками газа