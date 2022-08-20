Токио, 20 августа, 2022, 04:31 — ИА Регнум. Контракты на покупку сжиженного природного газа (СПГ) с новым российским оператором проекта «Сахалин-2» заключили первые две японские компании. Об этом со ссылкой на источники 20 августа сообщает газета Nikkei.

Gazprom.ru Проект «Сахалин-2»

По её данным, застрельщиками процесса выступили Tokyo Gas и JERA (совместное предприятие Tokyo Electric Power и Chubu Electric Power). Для японских компаний закупочные цены и условия поставок были сохранены прежними.

Издание отмечает, что в настоящее время отказаться от закупок СПГ с «Сахалина-2» не планирует ни одна из восьми японских компаний, получающих российский газ. Больше всего его доля в структуре закупок компании Hiroshima Gas — около 50%. По 20% российского СПГ используют Kyushu Electric Power и Toho Gas, и примерно по 10% — Tohoku Electric Power и Saibu Gas.

Ранее новый министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил о намерении Японии сохранить своё участие в российских проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», обеспечивающих стране около 9% всего импортируемого сжиженного природного газа (СПГ). По данным СМИ, японские корпорации Mitsui и Mitsubishi намерены в начале сентября уведомить российскую сторону о желании сохранить свои доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» и при новом операторе, которым, в соответствии с указом президента России Владимира Путина и постановлением премьер-министра Михаила Мишустина, стало ООО «Сахалинская энергия».