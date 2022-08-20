В столице Сомали исламисты захватили отель
Могадишо, 20 августа, 2022, 03:08 — ИА Регнум. Боевики группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что взяли под свой контроль отель Hayat, расположенный недалеко от центра сомалийской столицы Могадишо. Об этом сообщает агентство Reuters.
Террористы предупредили, что будут стрелять во всех, кто встретится им на пути. В полиции рассказали, что перед захватом здания исламисты взорвали две бомбы возле него.
Ранее сообщалось о трех взрывах. В результате нападения несколько человек пострадали. К захваченному отелю стянуты полицейские и военные, которые ведут перестрелку с боевиками.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня на северо-востоке Сомали силовики в ходе спецоперации ликвидировали семерых террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).