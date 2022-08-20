Могадишо, 20 августа, 2022, 03:08 — ИА Регнум. Боевики группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что взяли под свой контроль отель Hayat, расположенный недалеко от центра сомалийской столицы Могадишо. Об этом сообщает агентство Reuters.

Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба» Реж. Ридли Скотт. 2001. (США, Великобритания) В Африке

Террористы предупредили, что будут стрелять во всех, кто встретится им на пути. В полиции рассказали, что перед захватом здания исламисты взорвали две бомбы возле него.

Ранее сообщалось о трех взрывах. В результате нападения несколько человек пострадали. К захваченному отелю стянуты полицейские и военные, которые ведут перестрелку с боевиками.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня на северо-востоке Сомали силовики в ходе спецоперации ликвидировали семерых террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).