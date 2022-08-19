Рим, 19 августа, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Леволиберальная Демократическая партия Италии в случае победы на выборах предложит ряд декретов и законопроектов, направленных на помощь молодежи, заявил 19 августа лидер партии Энрико Летта.

European Parliament Энрико Летта

Сейчас огромное количество молодых итальянцев покидают страну, потому что не видят возможности жить в ней благополучно, и это вызывает как демографические, так и экономические проблемы, сказал он.

Либералы готовы обнулять ставки по налогам на физических лиц в отношении молодых работников, помогать им с арендой жилья и ипотекой, улучшить ситуацию с пенсиями для тех, кто работает по временным контрактам, отметил Летта.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.