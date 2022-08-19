Сочи, Краснодарский край, 19 августа 2022, 22:28 — REGNUM Российская систему видеонаблюдения за выборным процессом защищена от кибератак. Об этом заявила сегодня, 19 августа, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Памфиловой, в условиях существующих кибернетических угроз, ЦИК пришлось принять ряд мер по защите системы видеонаблюдения за выборами.
Кроме того, Памфилова отметила, что ЦИК также принимает меры для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в условиях роста заболеваемости ковидом. Глава ЦИК отметила, что решение в большинстве регионов проводить выборы в три дня в этой связи оказалось удачным.