Тбилиси, 20 августа, 2022, 00:03 — ИА Регнум. Глава оппозиционного «Единого национального движения» Ника Мелия заявил, что государство несёт ответственность за каждое убийство женщин в стране, сообщает 19 августа грузинский телеканал «TV Пирвели».

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По словам лидера ЕНД, силовые структуры занимаются только защитой олигарха Бидзины Иванишвили, в то время как убийства женщин в Грузии стали почти нормой.

«Сегодня мужчина задушил женщину. Вчера была найдена женщина с перерезанным горлом, 12 августа бывший муж убил женщину в Озургети! Все эти ужасные убийства произошли за неделю! Женщин безжалостно убивают, и никто их не защищает — ни государство, ни полиция! И кто будет пытаться защитить их, когда у них такая большая забота — они заняты только защитой Иванишвили, они его защищают от всего — от нас или от ветра, или от холода, чтобы не замёрз. Между тем, подобные случаи стали почти нормой. В этом отношении государство забыло о своих функциях. Итак, это государство, это правительство замешано в смерти каждой из этих женщин!.. Да, государство было вместе с тем подонком в Авлеви, перерезало горло женщине, … и государство вместе с её бывшим мужем убило женщину в Озургети из-за своего преступного системного бездействия!» — заявил Мелия.

Напомним, что 18 августа в селе Авлеви Карельского муниципалитета муж во время ссоры задушил свою 30-летнюю жену.