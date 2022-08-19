Рим, 19 августа, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Все иностранные фонды начали распродажу итальянских ценных бумаг, они боятся грядущей победы правых партий на выборах и «анонсированной правыми национализации экономики», заявил 19 августа лидер партии «Вперед» Карло Календа.

UK in Italy Карло Календа

Никакой «национализации экономики» правые не обещали, нет и «всеобщей» распродажи акций, заявления Календы объясняются попытками либералов найти хоть какие-то аргументы для избирателей — не за себя, а против правых, это в их стиле, отмечают в свою очередь сторонники правоконсерваторов.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.