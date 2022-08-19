Лос-Анджелес, США, , 21:08 — REGNUM Актёр Дэн Леви присоединился к команде четвёртого сезона сериала «Сексуальное просвещение» от Netflix. Об этом 19 августа пишет Variety.

Диалог Цитата из т/с «Половое воспитание». Реж. Бен Тэйлор, Кейт Херрон, Софи Гудхарт. 2019. Великобритания

По данным издания, Леви сыграет Томаса Моллоя, известного писателя и преподавателя курса Мейв (Эмма Маккей) в её американском колледже. Помимо него в актёрский состав вошли Таддеа Грэм, Мари Ретер, Феликс Муфти, Энтони Лекса, Александра Джеймс и Имани Яхшуа. Однако их роли держатся в тайне.

Ранее актриса Ракхи Тхакрар объявила о своём уходе из сериала «Сексуальное просвещение», где она сыграла учительницу Эмили Сэндс. В 2022 году проект также покинули Патриция Эллисон (Ола), Таня Рейнольдс (Лили) и Симона Эшли (Оливия).

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