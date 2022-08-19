* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 20:57 — REGNUM Суд в США приговорил боевика «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обезглавливавшего американских заложников в Ираке и Сирии, к пожизненному тюремному заключению, сообщает 19 августа Reuters.

Убийство

Семьи и друзья четырех убитых американцев, присутствовавшие при вынесении приговора, назвали действия боевика «ужасными, варварскими, жестокими и, конечно же, преступными».

Ранее, по итогам шестинедельного судебного процесса и многочасовых совещаний присяжных, 33-летний Эль Шафи Эльшейх был признан виновным в захвате и убийстве заложников. Обвинений против Эльшейха, чье британское гражданство было отозвано в 2018 году, было достаточно, чтобы вынести ему смертный приговор, однако американские прокуроры уведомили британских чиновников, что они не станут добиваться казни.

Напомним, по данным американских властей, Эльшейх и еще четыре боевика ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) входили в группу, которая привлекла международное внимание после публикации видеозаписи убийств американских журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа, а также гуманитарных работников Кайлы Мюллер и Питера Кассига.

Двое из четырех членов ячейки, Эль Шафи Эльшейх и Александа Котей, были задержаны в Ираке американскими военными, после чего были доставлены в США.