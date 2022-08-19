Вашингтон, , 21:44 — REGNUM Американская сеть торговых центров Walmart расширила перечень страхования своих сотрудников, включив в него покрытие абортов и расходов на дорогу до места операции, сообщает 19 августа CNBC.

Демонстрация за легализацию абортов в США. 1989

Walmart стала уже не первой американской компанией, решившей помочь своим сотрудникам получить доступ к абортам после того, как некоторые штаты ограничили сроки для проведения данных операций.

Новые льготы в сфере здравоохранения для своих американских сотрудников уже разработали такие компании, как Citigroup, Yelp, Amazon, Levi Strauss, United Talent Agency, Tesla и Microsoft.

Напомним, ранее Верховный суд США отменил решение по делу Роу против Уэйда от 1973 года, которое обеспечивало конституционное право женщин на прерывание беременности.