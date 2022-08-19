Яссы, Румыния, 19 августа, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Врачи центральной клинической больницы города Яссы на северо-востоке Румынии констатировали у местного жителя редкую форму малярии. Об этом 19 августа сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Phys.org Малярия

Отмечается, что 41-летний мужчина недавно вернулся из африканского государства Камерун.

Несколько дней назад у него поднялась температура более 40°С, которую специалисты не могут снизить до сих пор. Пациент в срочном порядке был госпитализирован.

В данный момент эпидемиологи определяют круг общения больного. Как отмечают эксперты, это первый случай малоизвестного и крайне опасного штамма малярии в Восточной Европе.