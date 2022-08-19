Таллин, , 19:51 — REGNUM В предстоящие выходные (20−21 августа) в Нарве состоится ряд мероприятий, посвященных Дню восстановления независимости Эстонской Республики. Об этом сообщили городские власти.

Так, 20 августа будет организован поход для всех желающих с викториной на тему независимости республики. Маршрут протяженностью 10 км будет разделен на пять точек, каждая из которых представляет тематическую комнату как для детей, так и для взрослых.

Среди участников будут разыграны ценные призы, а по окончании похода людей будет ждать еда и конкурсы для детей. Организаторами мероприятия являются Нарвская дружина ополчения «Кайтселийт» и ее отделения для юношей и девушек.

Также в субботу, 20 августа, пройдет ряд мероприятий во дворе центра культуры Vaba Lava Narva. Днем состоится развлекательная программа для детей и родителей от Дома эстонского языка, а вечером начнется бесплатный праздничный концерт. На сцене выступят таллинские группы Bonzo, «Идеальные люди», Digital Digital и нарвская группа Avenue.

21 августа состоится концерт Нарвского симфонического оркестра в честь Дня восстановления независимости Эстонской Республики.

В сопровождении оркестра выступят признанные лидеры нарвского рока и джаза Владимир Чердаков, Елена Юзвик, Артем Репьюк и Григорий Рубанов, а также известный в Эстонии кубинский художник и музыкант Рубер Велиз.

В этот день будут звучать хиты Джорджа Гершвина и Джона Леннона, Егора Летова, Александра Вертинского, Джея Ливингстона и лидера модерн-фламенко Винсенте Амиго. Прозвучат авторские композиции Владимира Чердакова, гостя программы Дмитрия Пийбе и дирижера Нарвского симфонического оркестра Анатолия Щуры.

Платный концерт состоится на сцене нарвского концертного зала Geneva.

Как сообщал ИА REGNUM, специально к Дню восстановления независимости эстонии власти страны 16 августа спешно демонтировали семь советских военных памятников в Нарве и северо-восточном регионе, включая и памятник-танк Т-34. Жители Нарвы и региона, местные власти осудили действия властей республики.