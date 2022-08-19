Таллин, , 19:50 — REGNUM Волостная управа острова Хийумаа (западная Эстония) и фракция волостного собрания договорились о переносе советского военного монумента, известного в народе как «Каменный Юри» (Kivi Juri). Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

По словам волостного старейшины Херго Тасуя, в настоящее время волостная управа согласовывает с Департаментом защиты памятников старины перенос «Каменного Юри» в военный музей Хийумаа. Еще в конце июля 2022 года волостная управа не планировала переносить памятник.

Установленная в 1966 году гранитная скульптура солдата в советской каске в народе известна как «Каменный Юри». На скульптуре Энделя Танилоо и Юло Сирба высотой более четырех метров написано: «Героям оборонительных боев Хийумаа 1941 года». Местные жители использовали монумент как память об эстонцах, воевавших против нацистской Германии в составе Красной Армии.

Также сообщается, что принято решение о снятии расположенных возле церкви Кяйна, городского парка Кярдла и порта Хелтермаа табличек-указателей, ведущих к братским могилам красноармейцев.