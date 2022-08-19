Лондон, , 19:50 — REGNUM Биржевая цена на газ в Европе поднялась выше $2700 за тысячу кубометров на фоне новостей о временной приостановке работы газопровода «Северный поток». Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 19 августа.

Экспорт газа Gazprom.ru

После сообщения «Газпрома» стоимость сентябрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF на бирже ICE в Лондоне подскочила на 7,9% — до $2716 за тысячу кубометров.

В последний раз цена на газ в Европе находилась на таком уровне в начале марта 2022 года.

Напомним, ранее сегодня в пресс-службе «Газпрома» сообщили, что транспортировка газа по «Северному потоку» будет приостановлена на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, для проведения планового технического обслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая».