Москва, 19 августа 2022, 19:13 — REGNUM Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу следовало бы посетить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом 19 августа заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, таким образом генсек ООН смог бы лично убедиться, что именно киевские войска обстреливают ЗАЭС, создавая угрозу техногенной катастрофы планетарного масштаба.
«Если Гутерреш хочет мира и порядка пусть приезжает в Энергодар. Пусть пообщается с людьми и узнает, откуда прилетают снаряды. Он же должен что-то делать. Он же не просто адвокат дьявола. Пусть приезжает», — сказал Рогов.
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