Москва, , 19:13 — REGNUM Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу следовало бы посетить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом 19 августа заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, таким образом генсек ООН смог бы лично убедиться, что именно киевские войска обстреливают ЗАЭС, создавая угрозу техногенной катастрофы планетарного масштаба.

«Если Гутерреш хочет мира и порядка пусть приезжает в Энергодар. Пусть пообщается с людьми и узнает, откуда прилетают снаряды. Он же должен что-то делать. Он же не просто адвокат дьявола. Пусть приезжает», — сказал Рогов.

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