Лос-Анджелес, США, , 18:48 — REGNUM Кастинг-директор подросткового сериала «Ханна Монтана» Лиза Лондон рассказала, кого из актрис она рассматривала на главную роль в шоу. Об этом 19 августа пишет Entertainment News.

Майли Сайрус Цитата из видеоклипа

По словам Лондон, главную героиню изначально должны были звать Хлоя Стюарт, а не Майли Стюарт. На её роль рассматривали Тейлор Момсен («Сплетница») и Даниэллу Монэ («Нэнси Дрю»), однако всё же отдали предпочтение Майли Сайрус.

ИА REGNUM напоминает, что телесериал «Ханна Монтана» транслировался на телеканале Disney с 2006 по 2011 годы. Благодаря нему Майли Сайрус получила первую популярность.

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