Вашингтон, , 17:36 — REGNUM Член Палаты представителей США от Демократической партии Грегори Микс, посетивший Тайвань в составе делегации спикера палаты Нэнси Пелоси, заявил, что в Вашингтоне «не собираются позволять Пекину» и председателю КНР Си Цзиньпину диктовать Конгрессу свои условия, сообщает 19 августа Washington Post.

Нэнси Пелоси Paladin for Congress

«Мы не собираемся позволять Пекину и Си указывать членам Конгресса, что нам делать и кто и когда может и не может посещать Тайвань. Нельзя кланяться и прогибаться, меняя нашу политику из-за решения Пекина быть более агрессивным», — заявил он.

Напомним, визит Нэнси Пелоси на Тайвань серьезно подорвал китайско-американские отношения, так как она проигнорировала предупреждения китайского правительства о том, что посещение острова американскими политиками «негативно повлияет» на дипломатию между двумя державами.