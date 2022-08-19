Москва, 19 августа, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора 19 августа обсудили реализацию договорённостей по вывозу украинского зерна из портов на Чёрном море, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

«Президент России проинформировал о ходе реализации подписанной 22 июля в Стамбуле «пакетной» сделки по вывозу украинского зерна из черноморских портов и экспорту российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с российской стороны было обращено внимание, что «по-прежнему сохраняются препятствия для упомянутого российского экспорта, что не способствует решению задач, связанных с обеспечением глобальной продовольственной безопасности».

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Напомним, в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе французской стороны, Путин и Макрон также обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Российский лидер подтвердил готовность Москвы оказать содействие в организации визита на АЭС инспекторов МАГАТЭ.