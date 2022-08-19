София, , 16:59 — REGNUM Министерство обороны Болгарии издало специальный приказ, согласно которому военнослужащим болгарской армии категорически запрещается употреблять алкоголь и наркотические вещества. Об этом 19 августа сообщает БНР.

Жан Батист Симеон Шарден. Натюрморт с бутылкой, стаканом и булкой

По словам действующего руководителя болгарского оборонного ведомства Димитра Стоянова, отныне начинается масштабная акция по борьбе с алкоголизмом и наркоманией в вооруженных силах страны, и нарушители новых правил теперь будут привлекаться не к административной, а к уголовной ответственности.

Димитр Стоянов «Каждый военный, который станет дискредитировать армию, будет наказан».

Соответствующему приказу предшествовал ряд скандалов, связанных с нарушениями общественного порядка нетрезвыми солдатами и офицерами в общественных местах.

Читайте ранее в этом сюжете: В болгарском городе запретили отмечать свадьбы, дни рождения и поминки