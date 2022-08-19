Москва, , 16:58 — REGNUM Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора 19 августа обсудили различные аспекты ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Kremlin.ru

В ходе беседы российский лидер, в частности, подчеркнул, что «систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской АЭС создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий», говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны согласились в важности скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку. С российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам агентства необходимое содействие.

Помимо этого, Владимир Путин напомнил о приглашении экспертов Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста посетить следственный изолятор в Еленовке, где в результате ракетного удара ВСУ погибло большое количество содержавшихся там украинских военнопленных.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.