Москва, , 16:52 — REGNUM Меры решил принять Роскомнадзор в отношении ряда ИТ-компаний, нарушающих российское законодательство, сообщили 19 августа в пресс-службе ведомства.

Telegram Иван Шилов © ИА REGNUM

Это решено сделать в связи с нарушениями, допускаемыми Telegram Messenger, Inc., TikTok Pte. Ltd., Inc., Zoom Video Communications, Inc., а также Pinterest, Inc. и Discord, Inc. Компании эти «не соблюдают порядок удаления запрещённой информации».

Меры заключаются в «понуждении» этих компаний «в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства».

Эти требования будут действовать «до полного устранения иностранными компаниями нарушений российского законодательства».