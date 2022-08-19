Ереван, 19 августа, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Есть все предпосылки дальнейшего развития торгово-экономических отношений между Грузией и Арменией. Об этом 19 августа заявил на открытии пограничного «Моста дружбы» армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Никол Пашинян

Он отметил, что после отмены карантинных ограничений товарооборот между республиками резко вырос.

«Я сегодня был приятно удивлен, зафиксировав, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года товарооборот вырос на 97%. Хотя, в предыдущие годы, в постковидный год, база была небольшой, это очень впечатляющий показатель, который стал результатом совместной, постоянной и последовательной работы», — заявил Пашинян.

Премьер-министр добавил, что Армения и Грузия также могут расширять сотрудничество таких сферах как промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, услуги информации и связи, транспорт, энергетика, туризм и в других областях.

Напомним, сегодня, 19 августа Пашинян и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили торжественно открыли «Мост дружбы». Он пересекает реку Дебет, протекающую между странами, и вдове шире старого моста.