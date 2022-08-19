Москва, 19 августа, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Многоразовую туалетную бумагу, рекордный спрос на которую фиксируют на Западе, впору делать новым символом Европейского союза (ЕС). Об этом 19 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Многоразовая туалетная бумага — это новый символ Евросоюза. Им подтираются сильные мира сего — англосаксы», — сказал Коротченко.

При этом в отношении США и Великобритании военный эксперт призвал не строить иллюзий и не считать их слабыми. По его мнению, обе эти страны являются опасными для России противниками.