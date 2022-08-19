Москва, 19 августа, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС РФ не допустили распространения огня на посёлок Деулино Рязанской области. Об этом 19 августа сообщили в телеграм-канале ведомства.

https://62.mchs.gov.ru Лесной пожар в Рязанской области

Подразделениям удалось локализовать верховой пожар в Рязанском районе и защитить посёлок. В превентивных целях на окраине населённого пункта проведено усиление группировки.

Как сообщало ИА REGNUM, к тушению природных пожаров, в том числе, привлекается 10 воздушных судов.