Вашингтон, , 15:30 — REGNUM Президент США Джо Байден намерен провести саммит по борьбе с захлестнувшим страну насилием, мотивированным ненавистью, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 19 августа, сообщает The Hill.

Джо Байден Gage Skidmore

По ее словам, саммит United We Stand («Вместе мы сила») состоится 15 сентября в Белом доме. Целью мероприятия станет противодействия »разъедающим последствиям разжигаемого ненавистью насилия для нашей демократии и общественная безопасность».

«Несмотря на то, что наша страна пережила тревожную серию подпитываемых ненавистью нападений, от Ок-Крика до Питтсбурга, от Эль-Пасо до Пауэя, от Атланты до Буффало, американцы в подавляющем большинстве остаются едины в своем противодействии такому насилию», — сказала Жан-Пьер.

«На саммите United We Stand соберутся герои со всей Америки, которые ведут историческую работу в своих сообществах, чтобы наводить мосты и бороться с ненавистью и разделением, включая жертв насилия, подпитываемого ненавистью», — сказала она.

Саммит состоится примерно через четыре месяца после того, как Байден осудил вооруженное нападение, в результате которого в одном из районов города Буффало были убиты 10 человек. Байден назвал этот инцидент, произошедшей в преимущественно черном районе города, актом внутреннего терроризма. Кроме того, глава Белого дома назвал идеологию превосходства белых «ядом» в США.