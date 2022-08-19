Москва, , 15:05 — REGNUM У властей освобожденной Россией Запорожской области есть план эвакуации населения. Об этом 19 августа сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, этот план подготовлен на тот случай, если обстрелы киевского режима по атомной электростанции в городе Энергодар приведут к выбросам радиации.

«У нас есть план «Б». Мы отработали, как военно-гражданская администрация, все мероприятия по эвакуации населения, если искусственным образом будут расконсервированы блоки, в которых хранятся отходы», — сказал Балицкий.

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