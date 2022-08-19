Москва, 19 августа, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Киевские войска продолжают вести обстрел Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 19 августа сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Запорожская АЭС

По его словам, обстрел со стороны киевских террористических формирований ведется в ежедневном режиме.

«Сегодня утром было три серии ударов. Незначительно пострадала инфраструктура, серьезных повреждений сегодня ночью мы не фиксировали, но тревожащий огонь со стороны украинских нацистов продолжается», — сказал Балицкий.