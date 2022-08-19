Москва, 19 августа, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В ходе биржевых торгов курс евро по отношению к российскому рублю впервые с 26 июля опустился ниже отметки в 59 рублей за одну единицу европейское валюты. Это 19 августа следует из данных торгов на Московской бирже.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и евро

По информации торговой площадки, по состоянию на 14:19 мск за евро давали 58,95 рублей. При этом на данный момент курс европейкой валют составляет около 58,66 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что курс американского доллара на Мосбирже впервые с июля упал ниже 58 рублей.