* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:35 — REGNUM Подконтрольное талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) информационное агентство «Бахтар» сообщает, что мулла Хайбатулла Ахундзада обратился к вооружённой оппозиции Афганистана на собрании в Кандагаре и сказал, что «наша война велась против иностранцев, с кем воюете?». «Бахтар» опубликовал части выступления, приписываемое лидеру талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но его фотографий с этой встречи опубликовано не было.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Хотя прошел год с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул, человек, которого радикалы считают своим лидером, ни разу не появлялся на публике. Время от времени «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обнародует приписываемые ему приказы, новости и аудиофайлы.

В опубликованном агентством «Бахтар» тексте, приписываемом лидеру талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), профессионалам, покинувшим страну, предлагается вернуться на Родину и «строить самолёты и автомобили в стране, потому что это пойдёт на пользу нации».

О беспризорных детях в этом тексте сказано: »Я отдал приказ собрать детей нищих. Если ребёнок останется необразованным, ответственность ляжет на меня. Возьмите это на себя и отправьте ребёнка на воспитание». Однако лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не сказал о возобновлении работы школ для девочек.

Прошло более 335 дней с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволили вновь открыть школы для девочек. За последние два года из-за пандемии коронавируса и дискриминационной политики талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) занятия в афганских школах, особенно для девочек, столкнулись с массовыми препятствиями.

18 августа радикалы провели большое собрание в Кандагаре с участием официальных лиц движения. В резолюции из 17 пунктов, принятой по итогам собрания, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осудили авиаудар США по Кабулу, который привёл к гибели лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири.

В резолюции также говорится, что любая соседняя с Афганистаном страна, допустившая полёт американского беспилотника в своём воздушном пространстве, также является соучастником этого «преступления».