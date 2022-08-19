Москва, , 14:23 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы рассказали своим читателям немало занимательных и курьезных историй со всех уголков страны. Похищение «голубя-гопника», бутерброд длиной в полусотню метров и многое другое. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Колбаса Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР

Центральный федеральный округ

Московский зоопарк пополнился самым необычным питомцем. Четыре дня здесь будет гулять по новому вольеру «робособака», или собака-робот. Агентство «Москва» пишет, что робота покажут не только посетителям, но и представят другим обитателям зоопарка: жирафу, волкам, журавлям и обезьянам. Зачем, не очень понятно.

В Гусь-Хрустальном откроют новый музей — граненого стакана. Этот стакан можно назвать брендом города, это его родина. На создание экспозиции потратят 2 миллиона рублей, откроют ее уже в нынешнем году. «Бабушка надвое сказала» предлагает для создания ажиотажа сделать в музее дегустационные сеты.

«Рязанская сплетница» передает, что местный свинокомплекс неожиданно поставил рекорд по… урожаю зерна. Предприятие занимается производством свинины, но в этом году пошло на эксперимент, засеяло поля пшеницей и собрало 58-65 центнеров зерна с гектара. Секрет урожайности — в органических удобрениях, которых в хозяйстве в большом избытке.

В Калужской области четыре женщины родили в нынешнем году по десятому ребенку и могут претендовать на недавно учрежденное звание матери-героини. «Калужский мечтатель» пишет, что вместе с орденом они получат по миллиону рублей. Какой из регионов станет рекордсменом по числу матерей-героинь, вероятно, скоро узнаем.

Северо-Западный федеральный округ

«Голубя-гопника похитили гопники», — сообщает курьезную новость «Питерская булка». Речь идет об арт-объекте «Голубь-гопник», который менее недели назад установили в Санкт-Петербурге. Скульптура сидящего на корточках голубя вызвала известный ажиотаж, и на днях пропала. Говорят, ее украли поклонники.

В Ленинградской области приготовили самый большой бутерброд в истории России. Его длина — почти пятьдесят метров. «Невские новости» пишут, что приготовили его на Открытом чемпионате России по пахоте, где соревновались механизаторы из России, Белоруссии и Киргизии.

«Усы Печорина» обратили внимание на своеобразный символ вечности в пригороде Воркуты: это магазин «Магнит». Вокруг него расселили жилые дома, магазин и сам находится в наполовину пустующем здании, но, тем не менее, продолжает работать!

Приволжский федеральный округ

Полиция занялась расследованием странного ранения жительницы самарского Кинеля. В соцсетях пишут, что дама якобы воткнула себе в живот нож на спор и попала в больницу. «Новости Самары» уточняют, что в полиции сведения не подтверждают и намерены выяснить, как женщина получила ранение: сама или в результате нападения.

В Перми к трехсотлетию города установили новые канализационные люки. Особенно на них выделяется цифра «300». «Выглядят как упавшая большая монета», — иронизирует «Пермский глобус».

До конца года осталось больше четырех месяцев, но в регионах уже начинают задумываться о праздновании Нового года. Кажется, первыми стали чиновники из Орска, которые до конца августа намерены купить новогоднюю искусственную елку. «Готовь сани летом, что называется», — считает «Оренбургский городовой».

Пожилая жительница Саратова выбросила полмиллиона рублей в окно. «Саратовщина» пишет, что причиной стало телефонное мошенничество. Женщине сказали, что ее дочь попала в аварию, и надо заплатить 600 тысяч рублей, чтобы она не попала под уголовное преследование. Женщина собрала почти всю сумму и сбросила звонившему в окно. Мошенника ищут.

Южный федеральный округ

Удивительное пари заключено в Ростовской области. Нетрезвый гражданин поспорил, что переплывет речку и вернется обратно. К удивлению присутствующих, он смог переплыть реку, но не сумел выйти на берег из-за камышей. Возле них из-за нагрузки у мужчины отказало сердце, и он почти утонул. На его счастье, поблизости оказались сотрудники службы спасения, которые выловили бездыханное тело «алкоспортсмена» и вывели его из состояния клинической смерти. «Че по Ростову» передает, что «спортсмен», придя в себя, отказался от помощи медиков и попытался скрыться в неизвестном направление, однако был задержан и передан сотрудниками полиции для дальнейшего разбирательства.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Ставрополе задержанный сумел сбежать из отдела полиции, сказав, что его «отпустили». «Ставрополье26» пишет, что 26-летнего гражданина арестовали ночью за буйное поведение. В отделе полиции выяснилось, что его разыскивают по делу о хищении имущества, а судимостей у него целая пачка. Ненадолго его оставили одного, он тут же отправился к КПП, где сообщил полицейским, что его решили отпустить. Ему поверили и отпустили. Нашли и задержали его на следующий день в квартире у знакомого. Идет проверка легковерия полицейских.

Уральский федеральный округ

В одной из школ Сургута появится сразу тридцать первых классов: на все буквы алфавита. Наконец, в стране будет «Первый «Я». В прошлом году первоклассников здесь тоже было много — 22 первых класса, пишет «Муксун ФМ». Интересно, если в следующем году первоклассников будет еще больше, какую букву используют после «я»?

Сибирский федеральный округ

В Ачинске Красноярского края две школьницы вечером забрались в дорожный каток и стали играть в кабине. Каток завелся, поехал, протаранил ларек. Школьницы убежали, перепуганная продавщица вызвала полицию. «Суровое красноярское детство», — отмечает «Страновед».

«Зона 54» передает, что в Новосибирске признали памятником архитектуры местного значения дом, где жила певица Янка Дягилева. Дом деревянный, сильно обветшалый. Долгое время он находился под угрозой сноса, потому что рядом шло строительство дорогого многоэтажного жилья. Теперь его точно сберегут благодаря охранному статусу.

В Хакасии у дамы взорвалась колбаса, которые она купили в супермаркете. Женщина уверяет, что колбаса была просроченной, ее не стали есть даже собаки. В супермаркете обвиняют во взрыве саму покупательницу, которая якобы против правил грела колбасу в микроволновке. «Новая Хакасия» пишет, что удивительный инцидент будет проверять местный Роспотребнадзор.

Дальневосточный федеральный округ

В Хабаровском крае начали выращивать бананы. Их станут будут разводить в дендрарии города Амурска. «Тридевятое царство» пишет, что если все пойдет, как запланировано, то к красной икре, рыбке и папоротнику скоро добавится еще один деликатес — дальневосточный банан.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следубщую пятницу, 26 августа.