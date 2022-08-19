Сочи, Краснодарский край, 19 августа, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Сочи Краснодарского края. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

Токаев находится в России с рабочим визитом. Он проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным.

«Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в город Сочи (Российская Федерация)», — говорится в информации пресс-службы Токаева.