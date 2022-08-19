Иркутск, , 16:50 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Производительность труда», крупнейший производитель молотого талька — предприятие «Байкальские минералы» из Иркутской области, на 85% увеличило выработку и на на 68% ускорило процесс выпуска продукции. Теперь у предприятия появился потенциал увеличения объёма изготовления талька на 1200 тонн в год, сообщает платформа производительность. рф.

Иркутский производитель талька на 68% ускорил выпуск продукции при поддержке ФЦК

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«Нацпроект «Производительность труда» сейчас находится в очень активной фазе: когда подводятся итоги на одном предприятии, тут же начинается работа еще на двух. Постоянный рост числа участников — лучшее доказательство того, что предприятия видят реальный результат от нацпроекта. А для региона увеличение производительности труда у игроков реального сектора экономики — фундамент для роста доходов населения, занятого на этих предприятиях, и роста числа рабочих мест», — заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Пилотным потоком для нацпроекта был выбран участок производства талька размером 15 микрон — на него приходится до 10% выручки. При анализе участка экспертами ФЦК совместно с рабочей группой предприятия были выявлены проблемы и узкие места, которые приводили к потерям.

Все их удалось устранить и в итоге увеличить производительность на пилотном потоке на 85%, со 153 по 284 кг/чел в час, сократить время выполнения производственного цикла с 14 до 4,5 дней, незавершенное производство уменьшить на 44%, с 420 до 234 тонн. Кроме того, за счет адресного хранения материалов на участке упаковки, организации рабочих мест по 5S и разработки стандартов выполнения операций — удалось на 36%, или на 1908 кг в час повысить объём упакованной продукции в час.

«Мы были немного удивлены, что инструменты, которым обучали нашу команду, по сути своей просты. Однако при систематическом их применении технологии бережливого производства дают поразительный эффект. Мы сократили время реакции на простои на 67% — то есть на 2/3 быстрее стали решать эти проблемы. Время работы оборудования удалось увеличить на 20%. И в целом условия труда стали более комфортными — это оценили все без исключения наши сотрудники», — поделился управляющий ООО «Байкальские минералы» Алексей Васькин.

ООО «Байкальские минералы» — ведущий российский производитель молотого талька. Он применяется в бумажной, резиновой, лакокрасочной и других отраслях промышленности. Его используют также в медицинской и парфюмерно-косметической промышленности. Ещё одна немаловажная область применения молотого талька — это керамика, в частности, радиоизоляционная.

«Сфер применения талька много. И в текущих условиях для многих предприятий из этих областей наличие надёжного российского производителя, способного заместить зарубежные поставки, становится стратегически важным. Вот почему для нас в ФЦК этот проект особенный.

Предприятия, имеющие потенциал к импортозамещению, должны находиться в фокусе внимания. А комплексная система федеральных и региональных институтов развития предоставляет возможность всё большему количеству российских производителей стать участниками системы импортозамещения, которая помогает российской экономике твёрдо стоять на ногах», — подчеркнул руководитель проекта ФЦК Юрий Анашкин.

«С помощью инструментов бережливого производства нам удается в разы увеличивать объемы производства. Без дополнительных инвестиций, используя то же оборудование и тот же человеческий ресурс, мы повышаем загрузку оборудования и персонала до 85%.

Работая бок о бок с рабочей группой предприятия, мы организуем производственный процесс таким образом, чтобы обеспечить оптимальное расположение оборудования и последовательность прохождения через него сырья и минимизировать затраты времени и средств на изготовление продукции. Производительность труда на предприятиях с нашей адресной поддержкой в среднем растет в 1,7 раза быстрее, чем у аналогичных компаний за периметром нацпроекта, на 12% против 7%», — пояснил начальник управления ФЦК Игорь Алев.

Как сообщало ИА REGNUM, ФЦК предоставляет высокопрофессиональные услуги управленческого консалтинга и является оператором национального проекта «Производительность труда» в части адресной поддержки предприятий-участников. Почти 4000 предприятий в 78 регионах страны повышают эффективность, используя бережливые технологии при помощи устранения потерь и оптимизации процессов.