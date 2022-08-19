Санкт-Петербург, 19 августа, 2022, 14:00 — ИА Регнум. На третьем серийном атомном ледоколе «Якутия» (проект 22 220), который строит Балтийский завод в Петербурге, произошло задымление. Жертв и пострадавших нет. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе АО «Балтийский завод».

Дарья Драй ИА REGNUM Балтийский завод

Задымление в районе второго отсека строящегося ледокола заметили утром в пятницу. Судно «Якутия» сейчас размещено на стапеле завода.

«По данным СУ ФПС №50 МЧС России, в одном из помещений заказа, где активно ведутся огневые работы, тлеющая ветошь привела к задымлению ряда помещений», — говорится в сообщении пресс-службы.

После обнаружения задымления те сотрудники, которые работали на ледоколе, были эвакуированы. С помощью оперативной работы сотрудников Балтийского завода и МЧС задымление ликвидировано.

Оно не нанесло материальный ущерб, пострадавших также нет. Специалисты изучают причины инцидента.