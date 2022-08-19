Москва, , 13:48 — REGNUM Российская организация «Росгонки», занимающаяся проведением соревнований по автоспорту в России, учтёт позицию исполнительного директора «Формулы-1» Стефано Доменикали и ждёт от него возврата денег за отмену Гран-при России — 2022 в Сочи. Об этом 19 августа заявил генеральный директор «Росгонок» Алексей Титов.

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Ранее Доменикали заявил, что «Формула-1» больше никогда не будет проводить гонки в России.

По словам Титова, у сказанного Доменикали есть ярко выраженный политический подтекст, который не имеет ничего общего с настоящим спортивным духом.

«Будущее наших отношений сегодня действительно непонятно. Мы будем учитывать позицию Доменикали при дальнейшей работе», — сказал Титов.

Он отметил, что несмотря на текущую позицию «Формулы-1», неизменным остаётся один факт: в России не состоялся Гран-при 2022 года, за который были перечислены деньги, и на сегодняшний день они не возвращены.

Титов добавил, что «Росгонки» ожидают возврата средств безотносительно позиции «Формулы-1» по отношению к проведению гонок на территории России.

Напомним, ранее руководство «Формулы-1» разорвало контракт на проведение Гран-при России, который был рассчитан до 2025 года.