Анкара, 19 августа, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Власти Турции не ставят своей целью в Сирии свержение президента этой арабской республики Башара Асада. Об этом 19 августа заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Львова.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«У нас нет такой проблемы, как свержение или не свержение Асада. Все шаги, которые мы сейчас предпринимаем в Сирии, в том числе в координации с Россией, направлены на борьбу с терроризмом в районах от восточной и западной частей Евфрата до Средиземноморья», — сказал он.

Также турецкий лидер отметил, что считает одной из самых важных составляющих демократии наличие сильной оппозиции, каковой не имеется в Сирии и это, как считает Эрдоган, является проблемой.

«Мы не зря говорим, что можем однажды ночью неожиданно прийти, и это будет сделано тогда, когда необходимо. В то же время отмечу, что у Турции нет притязаний на чужие земли, она выступает за территориальную целостность Сирии», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Турции назначили дату новых выборов президента страны.