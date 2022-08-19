Симферополь, 19 августа, 2022, 13:32 — ИА Регнум. К шести годам лет лишения свободы приговорил Белогорский районный суд Республики Крым участника незаконного вооружённого формирования — «Батальона имени Номана Челебиджихана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю 19 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как установлено судом и следствием, осуждённый в 2016 году добровольно вступил в состав незаконного бандформирования, занимался материальным обеспечением деятельности. Мужчина находился в федеральном розыске и был задержан в апреле 2022 года при попытке въехать в республику Крым через автомобильный пункт пропуска «Армянск».

Белогорский районный суд Крыма признал мужчину виновным в участии в незаконном вооружённом формировании и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы — один год он будет находиться в тюрьме, ещё пять лет — в колонии.