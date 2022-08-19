Бухарест, , 13:09 — REGNUM В ходе специального рейда, проведенного румынской полицией на международном фестивале электронной музыки в уезде Харгита (Центральная Румыния) задержано несколько десятков человек. Об этом 19 августа сообщает «Румынское телевидение».

Согласно официальной информации, им предъявлены обвинения в хранении и употреблении наркотических средств, а также сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов. По некоторым данным, в числе подозреваемых — восемь иностранцев.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в МВД Румынии, среди задержанных лиц граждан Российской Федерации нет.

Напомним, ежегодный музыкальный фестиваль в Харгите собирает на свои площадки тысячи поклонников современной музыки из 40 стран мира.