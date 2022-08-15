Москва, , 13:47 — REGNUM Центр «Наследие» совместно с федеральным проектом «Чистая Арктика» завершили экспедицию в Красноярском крае. Очистные работы в посёлке Диксон продолжались десять дней. За это время волонтёры убрали ветхие конструкции объемом более 20 тонн, а также очистили и подготовили к торжественным мероприятиям территорию у памятника, посвященного морякам, вставшим на защиту страны во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба проекта «Чистая Арктика».

Диксон © ВостокУголь

«В августе этого года исполняется ровно 80 лет с даты исторического боевого сражения за Арктику. Тогда поселок Диксон был обстрелян сотнями вражеских крупнокалиберных снарядов. Только благодаря мужеству и героизму североморцев, он остался непокоренным. Члены команды парохода «А. Сибиряков», кораблей «Революционер» и «Кара», моряки ледокола «Дежнев», организовавшие оборону Диксона, ценой своих жизней заставили немецкий рейдер «Адмирал Шеер» отступить, тем самым сорвав секретную операцию немецкого командования «Вундерланд» и перекрыв фашистам путь в Арктику», — указано в сообщении.

27 августа пройдут торжественные мероприятия, приуроченные к памятной дате 80-летия обороны Диксона.

Напомним, что в августе 1942 года в Диксоне — самом северном посёлке края — произошёл единственный в годы войны морской бой за Уралом. Немецкий «карманный» линкор «Адмирал Шеер» намеревался уничтожить коммуникации Северного морского пути. Он направлялся к Диксону — центру управления перевозками в западном секторе советской Арктики. Моряки Северного флота в неравном бою защитили город и порт, сумели дать отпор вражескому кораблю. В честь подвига моряков-североморцев названы полтора десятка островов Карского моря.

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Реализация федерального проекта «Чистая Арктика» началась в 2021 году. В прошлом году в проекте приняло участие более 2200 волонтёров, чьими усилиями было собрано 1500 тонн отходов. С 2022 года запланирована реализация программ по поддержке детей и коренных народов Арктики, создание инфраструктуры, культурных центров и музеев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что памятник погибшим летчикам установили в селе Уэлькаль честь 80-летия исторической воздушной трассы «Аляска-Сибирь» (Алсиб). Торжественная церемония открытия прошла 5 августа. Памятник установлен по инициативе и на средства местных жителей.

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