Анкара, , 13:03 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию на Запорожской АЭС.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган kremlin.ru

По его словам, Международное агентство по атомной энергии должно внимательно следить за этой работой и брать на себя определенную нагрузку по тому, что необходимо сделать.

«Потому что это угроза. Когда я сказал: «Мы не хотим испытать новый Чернобыль», я имел в виду это. Мы обсудим этот вопрос с уважаемым господином Путиным, и мы его об этом специально попросим, чтобы Россия внесла свой вклад в этом отношении как важный шаг к миру во всем мире», — сказал он журналистам в самолете по возвращению из Львова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что США и Великобритания станут виновниками возможно техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

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