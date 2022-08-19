Анкара, 19 августа 2022, 13:03 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию на Запорожской АЭС.
По его словам, Международное агентство по атомной энергии должно внимательно следить за этой работой и брать на себя определенную нагрузку по тому, что необходимо сделать.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что США и Великобритания станут виновниками возможно техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.
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