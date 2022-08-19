Донецк, 19 августа, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Украинские артиллеристы открыли огонь по Макеевке. Об этом 19 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 12:40 зафиксирована атака с позиций в Орловке. По Кировскому району Макеевки боевики выпустили пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел Киевского района Донецка.