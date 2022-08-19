Вильнюс, 19 августа 2022, 12:54 — REGNUM В Литву в Клайпедский порт 19 августа прибудет американский универсальный десантный корабль USS Kearsarge (LHD-3). Об этом 19 августа сообщает Baltnews.
Издание ссылается на релиз минобороны, согласно которому официальная церемония приветствия военного судна состоится 22 августа. Уточняется, корабль является самым большим военным судном, когда-либо побывавшим в Литве. Его длина составляет 257,3 метра, ширина 60,1 метра, а осадка — 10,5 метра.
На борту судна может находиться шесть самолётов и шесть вертолётов, 22 конвертоплана, три десантных катера и до 2 тыс. морпехов.