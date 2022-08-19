Вильнюс, , 12:54 — REGNUM В Литву в Клайпедский порт 19 августа прибудет американский универсальный десантный корабль USS Kearsarge (LHD-3). Об этом 19 августа сообщает Baltnews.

Корабли ВМС США U.S. Navy

Издание ссылается на релиз минобороны, согласно которому официальная церемония приветствия военного судна состоится 22 августа. Уточняется, корабль является самым большим военным судном, когда-либо побывавшим в Литве. Его длина составляет 257,3 метра, ширина 60,1 метра, а осадка — 10,5 метра.

На борту судна может находиться шесть самолётов и шесть вертолётов, 22 конвертоплана, три десантных катера и до 2 тыс. морпехов.