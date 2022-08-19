Москва, 19 августа, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Москве 22 августа отметят День флага России обширной праздничной программой. Государственному флагу страны исполняется 353 года, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг России

В честь праздника культурные площадки Москвы проведут больше 60 мероприятий. Посетить их можно будет в столичных парках, музеях, библиотеках, культурных центрах, в кинотеатрах сети «Москино» и на ВДНХ.

Москвичей и гостей столицы приглашают посмотреть исторические фильмы, выступления творческих коллективов, побывать на тематических выставках, послушать лекции по истории России, на ВДНХ пройдёт экскурсия «Знамя в историях и лицах».

Как сообщало ИА REGNUM, на Поклонной горе развернут флаг России, части которого будут привезены из всех регионов страны и из ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области.

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