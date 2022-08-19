София, , 12:49 — REGNUM Совет министров Болгарии приступил к рассмотрению возможности импорта крупной партии сжиженного газа из Швейцарии. Об этом 19 августа сообщает софийская газета «Факты».

По предварительным данным, речь идет о нескольких десятках тысяч кубометров «голубого топлива», которые Берн якобы готов поставить Софии «по льготной цене». По словам действующего болгарского премьер-министра Гылыба Донева, соответствующий контракт со швейцарскими партнерами «позволит Болгарии обеспечить свою энергетическую независимость».

Напомним, сегодня истекает срок ультиматума, предъявленного Болгарии Соединенными Штатами Америки, поставившими в эту балканскую страну 3 танкера со сжиженным газом. Американские корабли не могут разгрузиться на болгарской территории, поскольку София не располагает необходимыми газовыми хранилищами. При этом в Вашингтоне утверждают, что если Болгария не рассчитается за этот груз, ее ждут многомиллионные штрафы.