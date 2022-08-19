Бухарест, , 12:48 — REGNUM В уезде Яломица на юге Румынии неизвестные злоумышленники украли около 70 тонн подсолнечника, предназначавшегося для пополнения стратегических запасов страны. Об этом 19 августа сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

По предварительным данным, кража была совершена накануне с хорошо охраняемой территории фермы. Другой информации нет.

Проводится расследование.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о начале реализации масштабной программы по пополнению стратегических запасов продуктов. Семена подсолнечника вошли в этот список в этот список, благодаря чему тысячи фермеров по всей стране заключили с официальным Бухарестом договора на поставку государству этой продукции.