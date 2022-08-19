Кабул, , 12:45 — REGNUM Бывший первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что до того, как столица Афганистана пала перед талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он подготовил «команду опытных сапёров», чтобы «заложить мины вокруг Кабула». По словам Салеха, президент Ашраф Гани принял этот план 11 августа 2021 года и попросил его приступить к работе, но у них не хватило времени для реализации этого плана. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

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«С середины 2020 года я пытался убедить президента распорядиться о создании в рамках силовых структур мастерских по изготовлению мин или разрешить закупить за рубежом противотанковые и противопехотные мины», — написал Салех на своей странице в соцсети.

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с помощью пакистанцев ежегодно устанавливали почти 20 000 мин и делали дороги смертельными для правительственных сил», — добавил он.

По словам Амруллы Салеха, «армейские и полицейские части вне своих баз были уязвимы для мин, и отсутствие приемлемой тактики очень негативно сказалось на моральном духе войск».

В заявлении бывшего вице-президента Афганистана говорится, что «западные союзники, прежде всего европейцы, а затем и американцы, предупреждали, что выход Афганистана из Конвенции ООН о запрещении противопехотных мин отрицательно скажется на помощи». Салех говорит, что западные страны подчёркивали, что в этом случае помощь будет резко сокращена или прекращена.

Далее Амрулла Салех написал, что несколько талибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористов, приговорённых к смертной казни, «получили необъявленную амнистию после позорного компромисса в Дохе». Он пишет, что настойчивое требование президента Ашрафа Гани от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в то время остановить теракты не увенчалось успехом из-за прогресса мирных переговоров.

Салех рассказал, что после подписания соглашения в Дохе «произошло несколько смертоносных взрывов, и когда я через Twitter и интервью публично призвал к исполнению смертного приговора, генеральный секретарь НАТО позвонил президенту и сказал, что выполнение смертного приговора разрушит мирный процесс».

Бывший вице-президент пишет, что Кабул «естественно, подчинился требованию Запада».