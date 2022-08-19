Ньюарк, США, , 12:33 — REGNUM Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, российский хоккеист Сергей Брылин назначен помощником главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» Линди Раффа. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Брылин с сезона 2012/13 года работал в фарм-клубах «Нью-Джерси», в том числе помощником главного тренера клуба «Ютика Кометс», который выступает в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Брылин выступал за «Нью-Джерси» с 1994 по 2008 год. В составе команды он трижды выиграл Кубок Стэнли — в 1995, 2000, 2003 годах.