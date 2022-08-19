Ташкент, 19 августа, 2022, 12:25 — ИА Регнум. США не намерены обеспечивать открытость и проверяемость своих биологических лабораторий в разных странах. Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил 19 августа в Ташкенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическая угроза

Он отметил, что обеспечение медико-биологической безопасности на пространстве ШОС — это серьёзный вызов. Конкретные примеры подтверждают, что «США не собираются обеспечивать открытость и проверяемость» функционирования своих зарубежных лабораторий. Это касается и постсоветского пространства.

«Формальное нахождение подобных биообъектов в национальной собственности оказывается недостаточным для эффективного контроля над действиями американцев, и это подтверждают достоверные сведения», — сказал Патрушев в ходе 17-й ежегодной встречи секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества.

Он добавил, что Пентагон выполняет на Украине биологическую программу, которая нарушает статьи Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Имеющихся фактов достаточно для вывода о том, что вблизи российских границ разрабатывали компоненты биологического оружия.

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